ГИБДД начала штрафовать за перевозку родственников в авто

К сожалению, палочную систему ГИБДД еще никто не отменял. Автолюбители считают, что стражи порядка обязаны к концу месяца наказать определенное количество граждан по целому списку правонарушений. Исправлять статистику гаишникам иногда помогает наглость, сообщает ИА DEITA.RU.

Водитель из Москвы рассказал изданию «Автовзгляд», как его оштрафовали за несуществующее нарушение. По словам мужчины, он с семьей поехал в другой город. Машина, на которой ехала семья, была оформлена на юридическое лицо – мужчина пользовался ей, как служебной.

Водителя остановили в чужом городе и выписали штраф за перевозку жены и детей. Инспектор ГИБДД объяснил, что водитель совершал перевозку пассажиров в авто с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств. Также штрафы выписали за отсутствие путевого листа, медосмотра и росписи автомеханика в документах.

По словам мужчины, его слова о том, что в салоне семья, которая не платит ему деньги, никак на ситуацию не повлияла. Раз машина оформлена на юрлицо, то и перевозка коммерческая.

Позже ситуацию прокомментировал эксперт, сооснователь портала «Вернемстраховку.рф» Илья Афанасьев. По словам мужчины, привлекать за вышеперечисленные нарушения действительно могут. Но только в том случае, если фирма, на которую оформлено авто, занимается коммерческими перевозками.