Включенная аварийка может сулить штрафом для водителя, сообщает DEITA.RU.

Традиционно водители благодарят своих коллег, которые уступают им, включая аварийку. Однако данное действие может сулить штрафом в 500 рублей для водителя. Включая аварийные сигналы в знак благодарности, водитель нарушает пункта 7.1 ПДД.

Согласно ПДД аварийные знаки можно включать только когда произошло ДТП, водитель остановился в неположенном месте, автомобиль перегоняют с помощью троса, водителя ослепили светом встречные автомобили и для предупреждения участников дорожного движения об опасности.

Однако если уговорить инспектора в том, что аварийные сигналы были включены с целью предупреждения опасности, то штрафа можно избежать.

Иван Юрьев