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ГИБДД накажет за эти нарушения на 30 тысяч
Список нарушений ПДД, за которые можно поплатиться самым
большим штрафом, напомнили водителям, сообщает DEITA.RU.
Стандартные штрафы за нарушение ПДД кажутся водителям суровыми: 500-1500 рублей все стараются заплатить в короткий срок, чтобы получить 50% скидку. Но вот мало кто помнит, что в России есть штрафы для водителей существенно выше – 30 тысяч рублей.
Такой суммы можно лишиться вместе с правами за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также владелец машины заплатит такой огромный штраф, если пустит за руль пьяного или человека, который никогда не получал прав.
Еще один вариант расстаться с 30 тысячами – отказаться от прохождения медосмотра или употребить сразу после ДТП.
Елена Миронова