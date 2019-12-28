ГИБДД накажет за эти нарушения на 30 тысяч

Список нарушений ПДД, за которые можно поплатиться самым большим штрафом, напомнили водителям, сообщает DEITA.RU.



Стандартные штрафы за нарушение ПДД кажутся водителям суровыми: 500-1500 рублей все стараются заплатить в короткий срок, чтобы получить 50% скидку. Но вот мало кто помнит, что в России есть штрафы для водителей существенно выше – 30 тысяч рублей.

Такой суммы можно лишиться вместе с правами за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также владелец машины заплатит такой огромный штраф, если пустит за руль пьяного или человека, который никогда не получал прав.

Еще один вариант расстаться с 30 тысячами – отказаться от прохождения медосмотра или употребить сразу после ДТП.

Елена Миронова