Во Владивостоке подтоплены некоторые участки автомобильных дорог. Госавтоинспекторы рекомендуют идти в объезд, сообщили DEITA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

По информации госавтоинспекторов, зарегистрировано скопление воды на территории трамвайного парка (улица Борисенко, 44), на улице Окатовая в направлении Центра, на участке дороги около стадиона «Динамо», кинотеатра «Океан». Подтоплена трасса на площади Луговая, автодороги вдоль улицы Спортивная, стадиона Строитель. Отмечено скопление воды в районе станции Седанка, на Маковского. Несколько подтоплений зафиксировано на улице Авроровская.

Руководство ГИБДД Владивостока обращается к автомобилистам с настоятельной рекомендацией соблюдать правила, быть предельно внимательными при езде в неблагоприятных погодных условиях, проявлять уважение к участникам дорожного движения, по возможности выбирать альтернативные пути объездов подтопленных участков дорог.

Дмитрий Санников