Глава российской Госавтоинспекции поставил задачи личному составу службы на совещании по результатам работы за первое полугодие 2019 года, сообщает DEITA.RU по материалам МВД России.

Как подчеркнул генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, охраняются положительные тенденции в ситуации с аварийностью. Так, по итогам 6 месяцев 2019 года количество дорожных аварий снизилось на 1,3% (70 151), число погибших – на 5,4% (6 763), раненых – на 0,5% (90 103). Также отмечается снижение количества ДТП, связанных с управлением водителями транспортных средств в состоянии опьянения на 17% (5652).

Продолжается тенденция снижения количества происшествий из-за наездов на пешеходов на 3,8% (19811), числа погибших на 10,4% (1714) и раненых на 3,3% (18807). Снизилось количество ДТП по вине водителей автобусов на 6,5% (2507).

Отмечено, что по-прежнему самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения. Одно из решений проблемы – разделение потоков транспорта. Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который является его структурным компонентом.

Накануне автомобильный портал Autonews поговорил с несколькими инспекторами ГИБДД о том, каким образом они строят своё общение с водителями. На условиях полной анонимности они рассказали изданию о нескольких хитростях и секретах, которые существуют в общении инспекторов и автолюбителей.

Дмитрий Санников