ГИБДД не отменяет штрафы, ошибочно выписанные камерами

Закон не предусматривает презумпцию невиновности для водителей, сообщает DEITA.RU.



Водители, живущие в Белгородской области, забили тревогу – камеры на трассах начали сами прибавлять автомобилям скорость. При этом ГИБДД не намерена отменять выписанные штрафы.

Как пишет РБК, пока среди тех, кто стал активно жаловаться на ГИБДД, двое водителей. Один получил штраф в 5 тысяч рублей за превышение скорости на 214 км/ч. То есть разогнался до 300 м/ч старенький Opel Astra Caravan. Второй водитель превысил на 223 км/ч – это был автомобиль Hyundai Solaris.

Оба водителя попытались оспорить штрафы, однако получили отказ. Оказывается, в России презумпция невиновности не действует, если штраф выписан автоматической системой. Теперь водителям как-то придется доказать, что их машины не могли разогнаться до такой скорости.

Елена Миронова