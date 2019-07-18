ГИБДД иногда создают аварийные ситуации, но не несут за это ответственность, Как быть, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Автовзгляд.

Бывает, что авария происходит из-за находящихся у дороги работников ГИБДД, которые провоцируют сложные ситуации, выполняя свою работу. То они перекрывают полосу, то выбирают «подходящий» момент для проверки документов или вызывают для остановки авто с другой полосы – у многих на памяти есть подобные ситуации.

Регламент ГИБДД прописывает, как и когда можно останавливать водителей, это указано в пункте 87 и 88. Иными словами, остановка ТС должна происходить с учетом правил ПДД и мер безопасности всех участников движения.

В пункте 88 запрещается останавливать водителей просто так, для проверки документов, когда не нужно пресекать правонарушение, предотвращать угрозу жизни, здоровью и имуществу.

Можно попытаться привлечь к ответственности инструктора, виновного в произошедшем ДТП. Но можно также вспомнить, что рисковать жизнью и машиной ради инспектора ГИБДД не стоит. Вы не можете обвинить инспектора в суде, если вас «притерли в сужении» - мало ли что могло произойти на перекрытой полосе. Возможно, на ней стоял сломавшийся большегруз.

Перестраивайтесь спокойно, не спеша, не рискуйте ни своим авто, ни чужими. Пускай вам придется выруливать к месту возможной остановки дольше – ничего страшного. Даже если инспектор пройдет до вас эти метров четыреста.

Анастасия Туркова