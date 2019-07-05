Есть три самых распространенных мифа о ГИБДД, которым верят даже опытные автолюбители, сообщает DEITA.RU. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, не спешат никого разубедить.

Первый: если перестроиться в тоннеле из одного ряда в другой, можно получить штраф. При условии, что нарушение зафиксирует камера. Считается, что камера запоминает полосу, по которой автомобиль въезжает в тоннель, и проверяет соответствие на выезде. Поменял полосу — готовься платить штраф.

Второй – так пугающая всех "вафельная разметка», приносящая штрафы на малейшее промедление при переезде перекрестка с ней. Ее пока что рисуют на сложных пересечениях дорог для предотвращения заторов в столице, и штрафуют водителей лишь с одного перекрестка, расположенного в Москве. Не более того.

Третье: вместо камер везде стоят муляжи, чтобы пугать водителей. Власти, мол экономят на установке нормального, работающего оборудования. На самом деле проверять на своем опыте, так ли это, не стоит. Да и правила вводились не просто так, а для безопасности самих же автолюбителей. Не стоит ими пренебрегать.

Анастасия Туркова