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ГИБДД не в силах штрафовать за популярное нарушение
Получить штраф, предусмотренный в КоАП, можно только в одном
маловероятном случае, сообщает DEITA.RU.
Во время пробок многие водители решают объехать дорогу по дворам – так экономят себе время и нарушают ПДД. Однако, на удивление, далеко не всегда объезд пробки через двор будет нарушением правил: в ПДД много пробелов.
Так, нарушением будет считаться только сквозной проезд по дворам, отмеченным знаком 5.21 «Жилая зона». А такие установлены далеко не везде. Еще один нюанс – отсутствие в ПДД определения «сквозной проезд». Например, будет ли считаться сквозным проездом секундная остановка и открывание двери.
Штраф за такое нарушение составляет 1500 рублей. Однако получить его можно, только если за водителем будет ехать патрульная машина с включенным регистратором.
Елена Миронова