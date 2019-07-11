Стало известно, как ведут себя на дорогах россияне, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт ГИБДД.

ГАИ провела опрос среди автолюбителей и выяснило самые распространённые причины, по которым водители нарушают скоростной режим.

Как оказалось, почти половина всех, кто принял участие в опросе, сказали, что не превышают допустимый лимит скорости даже в тех случаях, когда торопятся. Людей, соблюдающих ограничения по скорости по этим соображениям, набралось целых 49,76%.

Как отметили представители ГАИ, остальные водители так или иначе ответили, что им приходится нарушать скоростной режим в силу разных обстоятельств. Так, например, целых 18% якобы заставляют ехать быстрее слишком хорошие дорожные условия, такие как, хорошая видимость, ясная погода и качественное покрытие.

15,39% участников опроса и вовсе сказали, что любая дорога вне города подходит под езду с нарушением лимитов скорости. Чуть больше 10% оправдали превышение спешкой. А вот целых 5,89% вообще сказали, что любят высокие скорости в принципе и никакие запреты с ними не работают.

При этом, сотрудники ГИБДД напомнили всем участникам опроса, а также вообще всем автолюбителям, что уже давно была доказана прямая зависимость от факта превышения скоростного лимита и аварийностью, в том числе, связанной с тяжёлыми последствиями в случаях ДТП.

Опрос проходил на официальном сайте ведомства, в нем приняли участие около 19 тысяч человек.

Дмитрий Шевченко