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ГИБДД обвиняет в нарушении? Легкий способ избежать наказания
Многие российские автомобилисты задаются вопросом, нужно ли доказывать свою невиновность в том случае, если инспектор ГИБДД обвиняет в нарушении правил дорожного движения. ИА DEITA.RU рассказывает, что нужно делать в этом случае.
Перво-наперво нужно помнить, что, согласно российскому законодательству, доказывать, что водитель нарушил ПДД, должен не автолюбитель, а сотрудник ДПС. Это указано в статье 1.5 КоАП РФ. В ней же отмечено, что ответственность возлагается только в том случае, если вина доказана. До этого момент человек считается невиновным.
В административном кодексе есть еще одна статья, о которое зачастую забывают российские инспекторы ГИБДД. Речь идет о статье 25.1. В ней подозреваемому дается право ознакомиться со всеми фактами, которые доказывают его вину. Только после этого инспектор вправе составить протокол.
В связи с этим водители должны помнить, что они могут не доказывать свое невиновность в том случае, если факт нарушения зафиксирован на камеру фото- или видеофиксации.
Эксперты автомобильного портала «Автовзгляд» отмечают, что зачастую в российской действительности происходят совершенно абсурдные вещи, и водителям приходится в суде доказывать свою абсолютную невиновность. Так как судья руководствуется тем, что протокол — факт доказательства вины. Для того, чтобы этого не произошло, важно, если водитель не согласен с протоколом, об этом написать максимально подробно, после чего поставить автограф. Все это нужно делать на месте возможного нарушения.
Отмечается, чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно завести в автомобиле видеорегистратор, а общение с инспектором ГИБДД заснять на камеру. К слову, представители Госавтоинспекции Приморского края, настоятельно рекомендуют всё общение с сотрудником ДПС фиксировать на камеру. Это необходимо в первую очередь с антикоррупционными целями.
Екатерина Брязгунова