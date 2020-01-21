ГИБДД объяснила, как получить госномера на новый автомобиль

Правила не работают: новые авто придется возить на эвакуаторах, сообщает DEITA.RU.



С нового года в России начали работать новые правила постановки на учет новых автомобилей, купленных в дилерских центрах. По закону регистрацией и выдачей госномеров должны заниматься сами дилеры, а не ГИБДД. Более того, за езду без номеров теперь грозит штраф в размере 5 тысяч рублей: раньше на постановку на учет и получение номеров давалось 10 дней.

Как пишет РБК, дилерские центры оказались не готовы к изменениям: регистрировать авто могут уже многие, а вот номера выдавать – редкие исключения. Таким образом, получается, что за госзнаком счастливому обладателю новенького автомобиля придется ехать на автобусе – иначе штраф. А из дилерского центра до дома машину придется везти на эвакуаторе.

Кроме того, и в самих подразделениях ГИБДД номера теперь выдают не всем: только владельцам авто, прописанным в регионе постановки авто на учет.

В ГИБДД объяснили, как быть водителям в таких ситуациях. Прежде всего, запрет на передвижение без номеров распространяется только на те авто, которые уже поставили на учет, только номера не выдали. Если владелец забирает автомобиль из дилерского центра без регистрации, у него все еще есть 10 дней на постановку на учет в ГИБДД и получение номеров.

Елена Миронова