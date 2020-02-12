ГИБДД объявила облаву на пьяных «влюбленных» водителей

Госавтоинспекция ПК доводит до сведения жителей Приморья об очередном рейде на пьяных водителей в период с 14-16 февраля, сообщает ИА DEITA.RU.

В День всех влюбленных, 14 февраля, сотрудники ГИБДД планируют начать ряд профилактических мероприятий, направленных на пресечение управления автомобиля в нетрезвом виде. Рейд продлится также и в последующие после праздника выходные. В данном мероприятии примут участие не только сотрудники дорожно-патрульной службы, но и представители местных телеканалов и ДОСААФ.

Автоинспекторы напоминают, что вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, либо отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 2 года. За повторные нарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишения свободы до 2 лет.

При этом Госавтоинспекция рекомендует использовать фото и видео материалы при контактах с сотрудниками ДПС с целью предупреждения противоправных действий с обеих сторон. Если же гражданин считает, что проверка на опьянение была необоснованной, либо проводилась с нарушениями алгоритма действий сотрудника ДПС, то он может обратиться на единый телефон доверия – (423) 240-10-00. Каждый такой случай будет рассматриваться отдельно с применением необходимых мер.