telegr wh call

Новости

Фиктивный техосмотр может быть аннулирован ГИБДД

12 Февраль 2020, 19:30

Более 700 приморцев пойдут в ЗАГСы в «красивые» февральские даты

12 Февраль 2020, 19:15

Одноклассники избили девочку во Владивостоке

12 Февраль 2020, 19:00

Социологи запутались в рейтингах доверия к Путину

12 Февраль 2020, 18:45

Злостный должник может остаться без бани

12 Февраль 2020, 18:30

Хабаровский маньяк нападал на людей с ножом из-за обиды на женщину

12 Февраль 2020, 18:20

ГИБДД объявила облаву на пьяных «влюбленных» водителей

12 Февраль 2020, 18:15

Материнский капитал можно будет получить без бюрократических сложностей

12 Февраль 2020, 18:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД объявила облаву на пьяных «влюбленных» водителей

гибдд

Рейд продлится также и в последующие после праздника выходные

Госавтоинспекция ПК доводит до сведения жителей Приморья об очередном рейде на пьяных водителей в период с 14-16 февраля, сообщает ИА DEITA.RU.

В День всех влюбленных, 14 февраля, сотрудники ГИБДД планируют начать ряд профилактических мероприятий, направленных на пресечение управления автомобиля в нетрезвом виде. Рейд продлится также и в последующие после праздника выходные.  В данном мероприятии примут участие не только сотрудники дорожно-патрульной службы, но и представители местных телеканалов и ДОСААФ.

Автоинспекторы напоминают, что вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, либо отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение  водительских прав на 2 года. За повторные нарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишения свободы до 2 лет.

При этом Госавтоинспекция рекомендует использовать фото и видео материалы при контактах с сотрудниками ДПС с целью предупреждения противоправных действий с обеих сторон. Если же гражданин считает, что проверка на опьянение была необоснованной, либо проводилась с нарушениями алгоритма действий сотрудника ДПС, то он может обратиться на единый телефон доверия – (423) 240-10-00. Каждый такой случай будет рассматриваться отдельно с применением необходимых мер.

Читайте также:

Общественники ликвидировали опасную наледь на дороге Владивостока

МЧС предупреждает об опасности сосулек

Приморье достигло общероссийского минимума по ипотечной ставке

Ирина Елкина

Популярное

Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию

Всемирно известный памятник археологии уничтожают в Приморье

Коварный туман стал причиной нескольких ДТП

«Денег нет, но вы держитесь»: россиянин процитировал ФНС Медведева, чтобы уйти от налогов
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...