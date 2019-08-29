Везти в машине детей на высоких скоростях предложили запретить на уровне закона, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «URA.RU».

С предложением выступил возглавляющий ГИБДД России Михаил Черников. Он выступает за понижение порога максимально допустимой скорости для тех, кто перевозит детей. Аргументирует свою позицию Черников тем, что большая часть ДТП с несовершеннолетними вызвана несоблюдением ПДД и скоростного режима.

Он добавляет, что за прошлый год в РФ возбуждено около четырехсот тысяч административных дел в связи с несоблюдением правил перевозки детей.

По мнению главы ГИБДД, максимально допустимая скорость для везущих ребенка должна быть на двадцать км ниже максимально допустимой.

Анастасия Туркова