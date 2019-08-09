Стражи порядка начали облаву на должников-туристов, сообщает DEITA.RU.

Кажется, что у любителей копить долги в этом пляжном сезоне не получится спокойно отдохнуть. Портал "Вестник АТОР" пишет о том, что судебные приставы Краснодарского края совместно с сотрудниками ГИБДД начали проводить совместные рейды по выявлению должников среди стремящихся к морю водителей.

Представители ведомств останавливают автолюбителей и проверяют не только на отсутствие алкогольного опьянения, проверки наличия документов и необходимых приспособлений для первой помощи на случай ДТП, но и на предмет имеющихся долгов.

Таким образом, желающие спокойно отдохнуть да и вообще просто доехать до пляжа получили дополнительный и весьма весомый стимул закрыть все финансовые обязательства пред тем, как предаться беззаботному отдыху.

Пока подобные рейды проводятся на трассе "Дон", однако в случае успешных результатов и другие регионы России могут последовать примеру своих коллег, благо времени до конца летнего сезона ещё предостаточно.

Дмитрий Шевченко