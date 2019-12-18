Новости
Эксперт: пенсионеров пугают штрафом в 120 тысяч рублей
18 Декабрь 2019, 21:45
Акимов подписал мэрам смертный приговор
18 Декабрь 2019, 21:15
Человек погиб на Красной площади
18 Декабрь 2019, 20:45
Правила записи в детский сад поменяют в России
18 Декабрь 2019, 20:15
Политик №2-преемник №1: как прошел год Дмитрия Медведева
18 Декабрь 2019, 20:05
Никогда не берите отпуск в эти месяцы
18 Декабрь 2019, 20:00
Единственно верный ответ на вопрос ГИБДД: «Кем работаете?»
18 Декабрь 2019, 19:45
Раскрыт секрет успешной сдачи ЕГЭ
18 Декабрь 2019, 19:30
ГИБДД оштрафовала Деда Мороза на санях и Mercedes - видео
Дедушку Мороза, сани которого буксировал Mercedes, оштрафовали инспекторы ГИБДД, сообщает DEITA.RU. Курьезная история произошла в центре города Казань в районе торгового центра «Кольцо».
Как информирует местная служба полка ДПС, дорогой автомобиль двигался по проезжей части и буксировал сани с Дедом Морозом. Новомодный «дедушка» 1997 года рождения снимал все происходящее на дорогой смартфон.
И на водителя, и на молодого человека в костюме Деда Мороза составлены протоколы об административных правонарушениях. Сразу шесть штук. Общая сумма, которую Деду Морозу и водителю Mercedes предстоит заплатить, составляет 13,5 тысячи рублей.
Екатерина Брязгунова