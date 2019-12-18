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ГИБДД оштрафовала Деда Мороза на санях и Mercedes - видео

дед мороз

Дедушку Мороза, сани которого буксировал Mercedes, оштрафовали инспекторы ГИБДД, сообщает DEITA.RU. Курьезная история произошла в центре города Казань в районе торгового центра «Кольцо».

Как информирует местная служба полка ДПС, дорогой автомобиль двигался по проезжей части и буксировал сани с Дедом Морозом. Новомодный «дедушка» 1997 года рождения снимал все происходящее на дорогой смартфон.

И на водителя, и на молодого человека в костюме Деда Мороза составлены протоколы об административных правонарушениях. Сразу шесть штук. Общая сумма, которую Деду Морозу и водителю Mercedes предстоит заплатить, составляет 13,5 тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова

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