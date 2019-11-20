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ГИБДД остановили за тюнинг: как не лишиться прав

ГИБДД, техосмотр, ПТС, инспектор, авто, автомобиль

Инспекторы специально выискивают на дорогах тюнингованные авто, сообщает DEITA.RU.

Изменять конструкцию автомобиля, а также устанавливать знаки и менять цвет фар в России запрещено. За нарушение предусмотрены не только штрафы, но и много других неприятных процедур.

Как пишет сайт Car.ru, самые распространенные виды тюнинга:

Тонировка

Установка газобалонного оборудования

Установка ксенона или светодиодов в фары

Также часто водители клеют наклейки, устанавливают багажники на крыше и изменяют конструкцию бамперов. Все это под запретом.

Если вас остановил инспектор, постарайтесь сделать так, чтобы он ограничился штрафом и предупреждением. Например, можно сказать, что не знали о новых правилах или купили машину с такими изменениями.

Если не повезет, и инспектор выпишет предписание на приведение состояния авто к заводскому состоянию, придется попотеть. Это означает, что надо будет несколько раз предоставлять машину на осмотр в ГИБДД и снимать весь тюнинг. Только после получения специального документа от ГИБДД можно быть уверенным в том, что прав вас не лишат.

Елена Миронова

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