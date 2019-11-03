ГИБДД оставит без прав на ровном месте

Российские водители нередко попадают под санкции ГИБДД, даже в тех ситуациях, когда их действия на дороге, по правилам дорожного движения (вроде бы) кристально чисты. DEITA.RU проанализировало полемику автолюбителей в Сети, чтобы выяснить, когда все-таки обгон разрешен, когда - запрещен, и могут ли ПДД содержать пробелы по этой части.

Обгон — для бывалого водителя — сводится ко вполне конкретному набору действий. Чтобы опередить транспортное средство, движущееся впереди, автомобилист должен сначала выехать на «встречку», затем, завершив обгон, вернуться на свою полосу. Так сказано в пункте 1.2 Правил дорожного движения. Однако в этих же самых правилах есть и другой пункт, как бы «регулирующий» предыдущий. И он меняет правила игры, в некоторых ситуациях — кардинально.

За примерами далеко ехать не нужно: скоростная междугородняя трасса, вереница большегрузов неторопливо едет. Позади — начинают нервничать и торопиться водители. И тут двое или трое по очереди решают пойти на обгон. Выехали на встречу (вроде бы никого нет) и начинается отсчет. Первый грузовик, второй, третий. Обгон завершён, и тут впереди, на посту ДПС, его останавливают. Пройдёмте, господа, в машину. Отберём ваши права.

Непохоже на правду? Однако в 11 пункте ПДД существует ряд тезисов, которые говорят — водители в данной ситуации не правы. И не просто неправы, а создают потенциально аварийную ситуацию. Во-первых, в правилах сказано, что обгон не должен создавать помех и опасности для движения впереди движущемуся транспортному средству. Когда речь идет о группе машин, заранее предугадать, захочет ли кто-то из них покинуть свою полосу для обгона, или предпринять другие действия на дороге, попросту невозможно. Поэтому можно сделать вывод о том, что групповой обгон на дороге запрещен.

Оказаться на встречной полосе во время обгона, утверждают в ГИБДД, не «грешно». Нужно только, чтобы сама встречная полоса оставалась свободной в пределах видимости. Иначе инспектор легко привлечет вас к ответственности по пункту 12.5, причем административного кодекса. За «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Евгений Черемухов