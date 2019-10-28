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ГИБДД оставит без прав за проезд на «желтый»
Автолюбители рискуют лишиться прав, казалось бы, за незначительное правонарушение, сообщает DEITA.RU. Привычка успевать проезжать за секунду до красного сигнала может лишить автолюбителя водительских прав.
Красный сигнал светофора считается запрещающим, однако с жёлтым такая же ситуация. Однако «нарушать» данный запрещающий сигнал можно в случае, если для остановки необходимо применение экстренного торможения, как сообщает портал «Автовзгляд». К слову, большинство водителей злоупотребляют некоего рода окном в законе и почти всегда проезжают на желтый сигнал. При этом сам термин «экстренное торможение» в полной мере не раскрыт в ПДД, поэтому водителю будет сложно доказать инспектору ГИБДД, что проезд на «жёлтый» был совершен законно.
Согласно ПДД, за проезд на запрещающий сигнал в первый раз полагается штраф в размере 1000 рублей. Повторное нарушение за один год карается штрафом в размере пяти тысяч рублей, или лишением прав сроком до полугода.
Таким образом, водитель может один раз проехать на красный и получить за это штраф. Чуть позже, по привычке пересекая перекрёсток за мгновение до красного сигнала, автовладелец предоставляет инспектору ГИБДД право законного лишения водительского удостоверения.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным службам рассмотреть целесообразность возвращения штрафов за незначительное превышение скорости в 10-20 км/ч, которое было отменено с 2013 года.
Софья Корф