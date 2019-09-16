ГИБДД отпустит водителя после такой фразы

«Дунуть в трубочку» - одна из самых частых процедур, которую проводят инспекторы ГИБДД с водителями. Как избежать неприятной процедуры с помощью всего одной фразы, сообщает DEITA.RU.



Как отмечает канал «Авто Клуб», прежде чем принудить шофёра к процедуре с использованием алкотестера, инспектор обязан отметить признаки алкогольного опьянения. При этом если честно следовать букве закона, сотрудник ГИБДД должен составить протокол. Однако зачастую, автомобилист и при устном предложении «дыхнуть» начинает нервничать, как провинившийся школьник.

Главное правило – не суетиться и отставить панику. Помочь «отделаться» от неприятной процедуры поможет фраза о том, что водитель отказывается использовать алкотестер и настаивает на процедуре полного медосвидетельствования.

Сотрудник, не желая тратить время, вероятнее всего пожелает водителю доброго пути.

Софья Корф