ГИБДД озвучила список всех фоторадаров в Приморье





Январь еще не закончился, а в Приморском крае уже выявили более 13 тысяч нарушений ПДД на дорогах, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в ГИБДД края, всего с 1 января текущего года заведено более 13 тысяч дел на сумму в 7,7 млн рублей. И это только те, что выявили средства фотофиксации на дорогах.

«Камеры на сегодняшний день могут выявить нарушения скорости, проезд на красный, нарушение расположения транспорта на дороги, выезд на встречку – даже для объезда или обгона, нарушение правил остановки и стоянки и так далее», - отметили в ведомстве.

Ниже прилагается список всех комплексов фото-видеофиксации в крае.

2014 г.

1. Мостовой переход через б.Золотой Рог (в сторону Центра, в сторону Чуркина) г.Владивосток)

2. Мостовой переход через б.Золотой Рог (в сторону Центра, в сторону Чуркина) г.Владивосток)

2015 г.

3. 3км+ 500 автодороги подъезд к аэропорту г.Владивостока, г. Артем;

4. 118 км + 700м автодороги А-188 Артем-Находка-п.Восточный (п.Душкино, Шкотовский район);

5. 16 км + 400м а/д п. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл (середина Низководного Моста);

6. 1 км. 800 м. а/д А-371 г.Владивосток - о.Русский (Русский мост);

7. г.Владивосток Советский р-н ул.Маковского 18;

8. г.Владивосток Первореченский р-н пр-кт 100 летия Владивостока 28Г;

9. г.Владивосток Первореченский р-н пр-кт 100 летия Владивостока 12.

2016 г.

10. г.Владивосток Советский р-н пр-кт 100 летия Владивостока 120;

11. г.Владивосток, Советский р-н, ул.Маковского 35А;

12. г.Владивосток, Советский р-н, ул.Маковского 56А;

13. г.Владивосток, Советский р-н, ул.Маковского 73;

14. г.Владивосток, Советский р-н, пр-кт 100 летия Владивостока 182;

15. г.Владивосток, Советский р-н, пр-кт 100 летия Владивостока 72;

16. 745 км 700 м а/д А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток;

17. 741 км 600 м а/д А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток;

18. 748 км 100 м а/д А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток;

19. 747 км 150 м а/д А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток;

20. 2 км 800 м а/д обход п.Раздольное (поворот на с.Алексеевка);

21. 744 км 100 м а/д А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток;

22. 27 км 0 м а/д Артем-Находка-порт Восточный;

23. 720 км 0 м а/д А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток;

24. 670 км 0 м а/д обход г.Уссурийска (Хабаровск-Владивосток) с.Баневурово;

25. 725 км 800 м а/д А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток;

26. 26 км 800 м а/д п. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл;

27. 729 км 800 м а/д А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток;

28. 735 км 800 м автодороги А370 "Уссури" «Хабаровск-Владивосток»;

29. 737 км 900 м автодороги А370 "Уссури" «Хабаровск-Владивосток»;

30. 737 км 0 м автодороги А370 "Уссури" «Хабаровск-Владивосток»;

31. 732 км 900 м автодороги А370 "Уссури" «Хабаровск-Владивосток»;

32. 750 км 100 м автодороги А370 "Уссури" «Хабаровск-Владивосток»;

33. 739 км 700 м автодороги А370 "Уссури" «Хабаровск-Владивосток»;

34. 53 км 500 м а/д Артем-Находка-порт Восточный (с.Романовка);

35. 47 км 300 м а/д Артем-Находка-порт Восточный (п.Смоляниново);

36. 144 км 250 м а/д Артем-Находка-порт Восточный (г.Находка пр-кт Северный);

37. 123 км 800 м а/д Артем-Находка-порт Восточный (п. Волчанец);

38. 37 км 200 м автодороги Осиновка - Рудная Пристань (с.Лубянка);

39. 123 км 600 м автодороги Осиновка - Рудная Пристань (п.Новосысоевка);

40. 110 км 750 м автодороги Осиновка - Рудная Пристань (г. Арсеньев);

41. г.Владивосток, Первомайский район, ул. Надибаидзе д.34;

42. 96 км 300 м а/д Артем-Находка-порт Восточный (п. Домашлино);

43. 101 км 250 м а/д Артем-Находка-порт Восточный;

44. 497 км 800 м а/д А-370Уссури Хабаровск-Владивосток (Спасский район);

45. 441 км 500 м а/д А-370 Уссури Хабаровск-Владивосток (Нарзан);

46. 581 км 900 м а/д Уссури Хабаровск-Владивосток (с.Высокое);

47. 578 км 300 м а/д Уссури Хабаровск-Владивосток Черниговский район;

48. 406 км 200 м а/д Уссури Хабаровск-Владивосток (поворот на с. Лесное);

49. 643 км 400 Уссури Хабаровск-Владивосток (с.Михайловка)

50. 83 км 500 м автодороги Осиновка - Рудная Пристань (в сторону Уссурийска);

2017 г.

51. 7 км 50 м а/д п. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл;

52. 722 км 700 м А-370 "Уссури" (В-Надеждинское).

2018 г.

53. 17км 200 м а/д п. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл (Низководный мост)

54. 670 км 850м А-370 "Уссури" (Уссурийск);

55. 708 км 400 м А-370 "Уссури" (ст. Кипарисово);

56. 127 км 0 м а/д Артем-Находка-порт Восточный (п. Новолитовск);

57. 449 км 980 м Кировский район (п. Кировский);

58. 355 км 700 м а/д А-370 "Уссури" (Дальнереченский район);

59. 141 км 800 м а/д Артем-Находка-порт Восточный.

60. АВТОУРАГАН, пересечение ул. Борисенко и ул. 40 лет ВЛКСМ

2019 год

Росавтодор 17 рубежей:

61. 256 км 960 м а/д Хабаровск – Владивосток (мост р. Бурлитовка)

62. 259 км 650 м а/д Хабаровск – Владивосток (п. Федосьевка)

63. 267 км 550 м а/д Хабаровск – Владивосток (г. Лучегорск)

64. 271 км 500 м а/д Хабаровск – Владивосток (г. Лучегорск)

65. 300 км 800 м а/д Хабаровск – Владивосток (п. Пожарское)

66. 345 км 500 м а/д Хабаровск - Владивосток (мост р. Б. Уссурка)

67. 356 км 970 м а/д Хабаровск – Владивосток (п. Аэропорт)

68. 394 км 100 м а/д Хабаровск – Владивосток (пов. п. Елизоветовка)

69. 450 км 500 м а/д Хабаровск – Владивосток (п. Кировский)

70. 514 км 500 м а/д Хабаровск – Владивосток (пов. Константиновка)

71. 525 км 100 м а/д Хабаровск – Владивосток (п. Летно-Хвалынское)

72. 567 км 800 м а/д Хабаровск – Владивосток (п. Черниговка)

73. 569 км 900 м а/д Хабаровск – Владивосток (п. Черниговка)

74. 588 км 400 м а/д Хабаровск – Владивосток (п. Сибирцево)

75. 625 км 500 м а/д Хабаровск – Владивосток (раз-ка на Осиновка)

76. 680 км 200 м а/д Хабаровск – Владивосток (трасса)

77. 718 км 300 м а/д Хабаровск - Владивосток (п.Мирный)

КГКУ Примгосавтонадзор 30 рубежей:

78. г. Владивосток, остров Русский

79. г. Владивосток, ул. Окатовая 2а – Терешковой 14

80. г. Владивосток, Фадеева 13

81. г. Владивосток, Котельникова 30

82. г. Владивосток, Алеутская 46

83. г. Владивосток, Днепровская 121

84. г. Владивосток, Русская 44

85. г. Владивосток. Алеутская 44

86. г. Владивосток. Гоголя 41

87. г. Владивосток, Некрасовская 50

88. г. Артем, Фрунзе 74

89. г. Владивосток. ж/д переезд /тещин язык

90. 711+100 км- 711+300км

91. г. Артем, Фрунзе 73

92. г. Артем, Кирова 4

93. г. Владивосток, Адмирала Фокина15

94. г. Владивосток,ж/д переезд Шепеткова

95. г. Владивосток, ж/д переезд 40 лет ВЛКСМ- Вилкова

96. г. Уссурийск, Некрасова 115

97. г. Артем, Кирова 53

98. 11 км 700м а/д Артем - Находка- порт Восточный, развязка « три Кота- Игровая зона (под путепроводом )

99. 8 км -10 км а/д Владивосток- Находка- п. Восточный

100. 7 км 200 м а/д Артем - Находка- порт Восточный

101. г. Владивосток, Выселковая 87

102. г. Владивосток, Аллилуева 5

103. г. Владивосток, Светланская 145-155

104. 4 ка а/д Владивосток - Артем( через б. Лазурная)

105. г. Владивосток, Шевченко 245 ( спуск в сторону б. Шамора

106. 20 км 700 м – 20 км 900 м а/д п. Новый – Де-Фриз_-Седанка-патрокл

107. г. Владивосток, Русская 21Д

108. 7 муляжей

2020 год

В рамках национального проекта «БКАД» 10 рубежей определены по итогам анализа ДТП 2019 года в 1 квартале 2020 года;

ОАО «РЖД» 11 рубежей на железнодорожных переездах:

109. Черниговский район, а/д Хороль – Ретиховка – Арсеньев (переезд на 9087 км ПК 8 перегона Кнорринг – Мучная без дежурного работника;

110. г. Дальнереченск, ул. Олега Кошевого, а/д Дальнереченск – Рощино – Восток (переезд на 16 км пк 3 перегона Дальнереченск 2 – Эбергард без дежурного работника;

111. г. Дальнереченск, ж/д переезд в районе ул. Личенко (переезд, расположенный на 8874 км пк 3 дальнереченск I и обслуживаемый дежурным работником;

112. г. Лесозаводск, ж/д переезд на пересечении автодороги Ружино – Лесозаводск-1, район улицы Будника (переезд, расположенный на 8935 км ПК 10 Ружино – Лесозаводск 1 и обслуживаемый дежурным работником);

113. г. Лесозаводск, железнодорожный переезд на пересечении автодороги в районе улицы Набережная (переезд, расположенный на 8938 км ПК 1 Лесозаводск 1 и обслуживаемый дежурным работником);

114. Лесозаводский район, 19 км автодороги Лесное – Лесозаводск – Тихменево (переезд, расположенный на 9 км пк 3 Блок Пост 1634 км – Лесозаводск 2 и необслуживаемый дежурным работником);

115. Шкотовский район, поселок Шкотово (переезд, расположенный на 35 км пк 7 железнодорожной станции Шкотово и обслуживаемый дежурным работником);

116. г. Владивосток, переезд «Садгород» в районе ул. Линейная 2-я (переезд, расположенный на 9261 км ПК 6 перегон Угольная – Океанская и обслуживаемый дежурным работником);

117. г. Владивосток, переезд «Океанская» в районе ул. Успенского (переезд, расположенный на 9266 км пк 4 железнодорожной станции Океанская и обслуживаемый дежурным работником);

118. г. Владивосток, переезд «Вторая Речка» в районе ул. Татарская (переезд, расположенный на 9279 км пк 2 железнодорожной станции Вторая Речка с дежурным и обслуживаемым дежурным работником);

119. г. Владивосток, переезд «Куперовский» в районе ул. Мыс Кунгасный (переезд, расположенный на 9286 км пк 6 и обслуживаемый дежурным работником).



