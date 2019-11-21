ГИБДД планирует революцию в дорожном движении

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Привычные действия при остановке теперь не понадобятся, сообщает DEITA.RU.

Глава ГИБДД России Михаил Черников сделал важное заявление. По словам начальника ГИБДД, российские водители в скором времени забудут о необходимости брать с собой права.

Как пишет ТАСС, ведомство разрабатывает систему электронных водительских удостоверений. По словам Черникова, брать с собой обычные больше не придется: во время остановки инспектором достаточно будет показать ВУ на экране телефона.

Однако электронные права не заменят пластиковые полностью. Водители будут в праве самостоятельно выбирать, каким форматом пользоваться.

Елена Миронова

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