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ГИБДД показала новые тесты на алкоголь
В ГИБДД показали новые приборы проверки российских автомобилистов на алкогольное и наркотическое опьянение, сообщает DEITA.RU.
Новые приборы в отличие от предшественников будут показывать не количество запрещенных веществ в крови, а сам факт их наличия.
Напомним, еще летом было принято решение переходить на так называемые экспресс-тесты, которые позволят определить лишь следы алкоголя и наркотиков. После проведения процедуры и получения положительных результатов, инспекторы ГИБДД будут привлекать водителей к медосвидетельствованию.
Здесь стоит отметить, что в рамках небезызвестного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во все регионы России будут доставлены новые экспресс-тесты.
Екатерина Брязгунова