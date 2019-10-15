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ГИБДД показала содержимое патрульной машины
Стало известно, какие предметы всегда возят с собой в патрульной машине сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает DEITA.RU.
Содержимое служебной машины Госавтоинспекции продемонстрировали сотрудники ГИБДД Новосибирска. Оказалось, что ни один патруль ДПС не сможет приступить к работе, если в багажнике авто не будут лежать специальная резиновая полоса с шипами, чтобы насильно останавливать несущих гипотетическую опасность другим участникам дорожного движения водителей. «Аварийная остановка» производится за счет буквального спуска колес автомобиля.
Далее в инвентаре ГИБДД лежат различные оранжевые конусы, веревки, белая лента с красными полосами и треугольники, чтобы в случае необходимости обозначить территорию места происшествия, по которой временно запрещается движение.
Чемоданы с аптечками и алкотестерами, «кислотно-зеленые» жилеты со светоотражающими вставками, «полосатые» палки для регулировки дорожного движения и подачи знаков водителям, насос и домкрат, а также огнетушитель - тоже незаменимые вещи в патрульной машине.
Также в машине ГИБДД всегда лежат бронежилеты, шлема и оружие. Не стоит забывать, что дорожные полицейские в первую очередь сотрудники правоохранительных органов, чья работа заключается в охране жизни и благополучия граждан.
Екатерина Цой
Фото сделано ЦОДД Новосибирской области в рамках участия в Tetris Challenge.