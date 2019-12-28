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ГИБДД получит новые полномочия

ГИБДД, ДПС - Pixabay

Скоро инспекторы ГИБДД будут принимать участие в техосмотре автобусов. Они же займутся заверкой диагностических карт, сообщает DEITA.RU.

Сейчас соответствующий документ находится на общественном обсуждении. Пока что нововведение находится на проектной стадии.

Ранее ГИБДД уже говорила о том, что существует необходимость более жесткого регулирования ТО для общественного транспорта. Это было вызвано тем, что водители часто просто покупали диагностическую карту. При этом, в среднем в российских городах средний возраст автопарка довольно солиден, а расстояния каждый автобус проезжает просто колоссальные. По этой причине каждый год росло число ДТП с участием автобусов.

Отметим, что идею отдать техосмотр в руки ГИБДД впервые озвучил глава ведомства Михаил Черников.

Александра Маслова

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