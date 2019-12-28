Новости
За приморскими автомобилистами будут следить в новых местах
28 Декабрь 2019, 11:15
ГИБДД получит новые полномочия
28 Декабрь 2019, 10:45
Новогодние традиции россиян могут стать наследием ЮНЕСКО
28 Декабрь 2019, 10:15
Трутнев разнес в пух и прах подчиненного Медведева
28 Декабрь 2019, 09:45
«Уютно и атмосферно»: Уссурийск обогнал Владивосток по версии приморцев
28 Декабрь 2019, 09:15
Синоптики сказали, что ждать от погоды в новогоднюю ночь
28 Декабрь 2019, 08:45
Подробности прохождения снежного циклона назвали синоптики
28 Декабрь 2019, 08:15
Суд во Владивостоке оправдал обвиняемых в мошенничестве на 10 млн рублей
28 Декабрь 2019, 07:45
ГИБДД получит новые полномочия
Скоро инспекторы ГИБДД будут принимать участие в техосмотре автобусов. Они же займутся заверкой диагностических карт, сообщает DEITA.RU.
Сейчас соответствующий документ находится на общественном обсуждении. Пока что нововведение находится на проектной стадии.
Ранее ГИБДД уже говорила о том, что существует необходимость более жесткого регулирования ТО для общественного транспорта. Это было вызвано тем, что водители часто просто покупали диагностическую карту. При этом, в среднем в российских городах средний возраст автопарка довольно солиден, а расстояния каждый автобус проезжает просто колоссальные. По этой причине каждый год росло число ДТП с участием автобусов.
Отметим, что идею отдать техосмотр в руки ГИБДД впервые озвучил глава ведомства Михаил Черников.
Александра Маслова