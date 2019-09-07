На не штрафуемый порог скорости посягнули в ГИБДД. Новый способ поживиться придумали стражи порядка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на

Теперь, даже если водитель превышает скорость не на допустимые 20, а, допустим, на 6 км/ч, инспектор все равно остановит водителя и спросит, почему тот нарушил. И напомнит о несоблюдении требований, указанных на дорожных знаках или на разметке. После чего сотрудник штрафует водителя.

Сумма в 500 рублей – не самая существенная, но подобных случает стало так много, что водители возмутились и начали жаловаться в Верховный суд.

Тогда было установлено, что превышение скорости регламентируется статьей 12.9 КоАП РФ.

К слову, в ней как раз и говорится о том, что превышение менее, чем на 20 км/ч нарушением не является, и не должно облагаться штрафом. Поэтому водители имеют полное право поспорить с инспектором в этом вопросе и не признавать свою вину.

Анастасия Туркова