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ГИБДД предупредила водителей о новом штрафе в 5000 рублей
Правила вступили в силу только в начале года, сообщает
DEITA.RU.
ГИБДД напомнила водителям о новом законе, который вступил в силу с 1 января 2020 года. За его нарушение грозит штраф в размере 5000 рублей и даже лишение прав.
Как пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства, новые правила касаются регистрации авто и получение госномеров. Наказание ждет всех владельцев авто, которые решатся прокатиться без номеров (даже с имеющейся регистрацией).
Кроме того, теперь ставить авто на учет необходимо по месту жительства. Если гражданин прописан там же, где живет, то номера он получит сразу. Те, кто прописан в другом месте, должны будут заказывать номера самостоятельно.
Елена Миронова