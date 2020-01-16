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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД предупредила водителей о новом штрафе в 5000 рублей

Сафонов (ГИБДД)

Правила вступили в силу только в начале года, сообщает DEITA.RU.

ГИБДД напомнила водителям о новом законе, который вступил в силу с 1 января 2020 года. За его нарушение грозит штраф в размере 5000 рублей и даже лишение прав.

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства, новые правила касаются регистрации авто и получение госномеров. Наказание ждет всех владельцев авто, которые решатся прокатиться без номеров (даже с имеющейся регистрацией).

Кроме того, теперь ставить авто на учет необходимо по месту жительства. Если гражданин прописан там же, где живет, то номера он получит сразу. Те, кто прописан в другом месте, должны будут заказывать номера самостоятельно.

Елена Миронова

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