Новости
Синоптики уточнили данные по непогоде
26 Октябрь 2019, 06:30
Власти озвучили параметры новой пенсионной системы
26 Октябрь 2019, 05:45
Кремль объяснил, зачем списал миллиардные долги Африке
26 Октябрь 2019, 05:00
Водителей ждёт новое наказание от ГИБДД
26 Октябрь 2019, 04:15
ГИБДД предупредили о скором «дне жестянщика»
26 Октябрь 2019, 03:30
Россияне стали больше тратить на штрафы ГИБДД
26 Октябрь 2019, 02:45
Онищенко нашел причину загадочного смертельного заболевания
26 Октябрь 2019, 02:00
МЧС передали срочное предупреждение для жителей Приморья
26 Октябрь 2019, 01:15
ГИБДД предупредили о скором «дне жестянщика»
Обледенение дорожного полотна произойдет резко – машины на
летней резине могут попасть в ДТП, сообщает DEITA.RU.
ГИБДД Москвы выпустило предупреждение для водителей: необходимо в ближайшее время заменить летнюю резину на зимнюю. Уже в начале следующей недели, как пишет РБК, в городе ожидаются заморозки.
Как отметили в ведомстве, чтобы избежать «дня жестянщика», который, судя по погоде, начнется во вторник, 29 октября, необходимо срочно переобуться. Автомобилистов предупреждают: дорожное покрытие может резко обледенеть. А летняя резина может не справиться с такой дорожной обстановкой.
Елена Миронова