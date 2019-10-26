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19 Август 2019, 19:45

ГИБДД предупредили о скором «дне жестянщика»

дорога зима

Обледенение дорожного полотна произойдет резко – машины на летней резине могут попасть в ДТП, сообщает DEITA.RU.

ГИБДД Москвы выпустило предупреждение для водителей: необходимо в ближайшее время заменить летнюю резину на зимнюю. Уже в начале следующей недели, как пишет РБК, в городе ожидаются заморозки.

Как отметили в ведомстве, чтобы избежать «дня жестянщика», который, судя по погоде, начнется во вторник, 29 октября, необходимо срочно переобуться. Автомобилистов предупреждают: дорожное покрытие может резко обледенеть. А летняя резина может не справиться с такой дорожной обстановкой.

Елена Миронова

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