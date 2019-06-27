ГИБДД на дорогах придумали, как штрафовать не превышающих скоростной режим, сообщает DEITA.RU.

Работники ГИБДД, выполняя план по поимке нарушителей, придумали новый хитрый план: поставить свой авто с «камерой» метрах в ста от знака ограничения скорости. Допустим, это знак с отметкой 60 километров в час. И начинает тормозить тех, кто едет с большей. Ведь всем известно, что штраф будет только тогда, когда на таком участке дороги разгоняются свыше 80 км/ч.

Тем не менее инспектор нарушение увидел. Нарушение не скоростного режима, а пункта ПДД «требования знаков и разметки». Иными словами, водитель не учел знак, на котором стоит отметка «60», и будет оштрафован на 500 рублей.

Впрочем, когда об этом узнал Верховный суд, ретивым стражам дорог напомнили, что за превышение скорости можно штрафовать лишь по статьям о превышении скоростного режима.

Анастасия Туркова