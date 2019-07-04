Руководитель ГАИ Михаил Черников рассказал об изменениях, которые грядут в на российских дорогах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Глава ГИБДД заявил, что в России продолжится развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Новые комплексы фото и видеофиксации нарушений будут не только продолжать следить за превышением скорости, но и распознавать проезд на запрещающие сигналы светофора, выезд на встречную полосу и ряд других нарушений.

По данным инспекции, только в этом году, благодаря работе стационарных камер, уже вынесено штрафов на сумму более 39,7 миллионов рублей.



Также Черников рассказал и возможном скором появлении ужесточения за "опасное вождение", а также систематические нарушения ПДД, в том числе за правонарушения, связанные с использованием фальшивых или нечитаемых знаков.

Кроме того, предлагается усилить ответственность за превышение установленной скорости движения, нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, ввести залог за задержанное транспортное средство.

Примечательно, что ранее президент России Владимир Путин фактически вступился за граждан, посчитав, что не совсем справедливо прятать в кустах аппараты для фиксации нарушений, говоря о возможности передачи по их установке в частные руки.

К слову, во многих регионах России барыги с камерами вызывают всё большее раздражение у автолюбителей, которые зачастую обрушиваются и на сами устройства, и на их операторов с праведным гневом.

Дмитрий Шевченко