ГИБДД прокомментировала информацию об обязательности видеорегистратора

Госавтоинспекция сообщила, что не планирует штрафовать автомобилистов и вводить штрафы для водителей, у которых в салоне нет видеорегистраторов, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.



Официальный релиз ГИБДД выпустила после того, как в интернете стал популярным текст, в котором утверждалось, что Госавтоинспекция будет выписывать штрафы по причине отсутствия в транспортном средстве видеорегистратора.

В ведомстве распространяемый текст назвали скрытой рекламой интернет-магазина. В нем не только описали товарные качества технического средства, но и указали интернет-магазин, где видеорегистратор можно приобрести.

ГИБДД призвала автомобилистов скептически относиться к подобной информации.