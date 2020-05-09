telegr wh call

Новости

Путин выступит с обращением к нации

9 Май 2020, 15:15

Российский миллиардер просит закрыть четыре города

9 Май 2020, 14:45

ГИБДД прокомментировала информацию об обязательности видеорегистратора

9 Май 2020, 14:15

300 миллионов рассорили родственников в Приморье

9 Май 2020, 13:45

Воздушный парад во Владивостоке отменён

9 Май 2020, 13:15

Вузы Приморья не пустят студентов после майских праздников

9 Май 2020, 12:45

ТОФ подарит Владивостоку праздничный салют в честь Дня Победы

9 Май 2020, 12:15

В одном из районов Владивостока ограничат автомобильное движение

9 Май 2020, 11:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

ГИБДД прокомментировала информацию об обязательности видеорегистратора

инспектор, ГИБДД, ДПС, авто

ГИБДД не будет штрафовать за отсутствие видеорегистратора

Госавтоинспекция сообщила, что не планирует штрафовать автомобилистов и вводить штрафы для водителей, у которых в салоне нет видеорегистраторов, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства. 

Официальный релиз ГИБДД выпустила после того, как в интернете стал популярным текст, в котором утверждалось, что Госавтоинспекция будет выписывать штрафы по причине отсутствия в транспортном средстве видеорегистратора. 

В ведомстве распространяемый текст назвали скрытой рекламой интернет-магазина. В нем не только описали товарные качества технического средства, но и указали интернет-магазин, где видеорегистратор можно приобрести. 

ГИБДД призвала автомобилистов скептически относиться к подобной информации.

Читайте также:

Правый руль снова под угрозой: новый ГОСТ вступает в силу с 1 июля

На границе китайцы ходят хмуро: соседи отгораживаются от коронавирусного Дальнего Востока

Модульные парковки установит во Владивостоке московская компания

Иван Крышан

Популярное

Правый руль снова под угрозой: новый ГОСТ вступает в силу с 1 июля

Первый этап гидравлических испытаний начинается во Владивостоке

Владивостокская контора поймана на взятке карантинному чиновнику

Модульные парковки установит во Владивостоке московская компания
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...