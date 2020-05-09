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ГИБДД прокомментировала информацию об обязательности видеорегистратора
ГИБДД не будет штрафовать за отсутствие видеорегистратора
Госавтоинспекция сообщила, что не планирует штрафовать автомобилистов и вводить штрафы для водителей, у которых в салоне нет видеорегистраторов, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.
Официальный релиз ГИБДД выпустила после того, как в интернете стал популярным текст, в котором утверждалось, что Госавтоинспекция будет выписывать штрафы по причине отсутствия в транспортном средстве видеорегистратора.
В ведомстве распространяемый текст назвали скрытой рекламой интернет-магазина. В нем не только описали товарные качества технического средства, но и указали интернет-магазин, где видеорегистратор можно приобрести.
ГИБДД призвала автомобилистов скептически относиться к подобной информации.