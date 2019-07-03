ГАИ создаст рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный Instagram ведомства.

В своём объявлении представители Инспекции отметили, что необходимые разделы в существующих ПДД с трудом находят даже инспекторы из личного состава. Автолюбителям это сделать ещё сложнее.

Таким образом, ведомство хочет проанализировать то, каким образом можно улучшить поиск нужных статей, а также рассмотрит возможность других улучшений.

Ранее сообщалось, что МВД планирует наделить инспекторов ГАИ правом ограничивать действие водительских прав без суда.

Дмитрий Шевченко