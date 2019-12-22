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ГИБДД проверит всех водителей на алкоголь
В России хотят наделить новыми полномочиями инспекторов ГИБДД, сообщает DEITA.RU. В конце минувшей неделе стало известно, что МВД подготовило соответствующий проект закона.
Если идею одобрят на законодательном уровне, то стражи порядка смогут без понятых проверять автолюбителя на алкоголь и наркотики. Речь идет о специальных экспресс-тестах. Детектор алкоголя может проанализировать выдыхаемый автолюбителем воздух, а бумажные тесты, о которых раньше не сообщалось, анализируют слюну и могут с высокой вероятностью сказать, употреблял ли человек наркотики.
Отмечается, что тестировать будут всех водителей, даже тех, у кого не наблюдается признаков опьянения.
Екатерина Брязгунова