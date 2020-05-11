ГИБДД проводит внезапный рейд в Приморье

Сотрудники Госавтоинспекции города Артёма Приморского края усилили меры контроля за автомобилистами, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Управление МВД региона.

Стражи порядка ищут водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Согласно официальной информации, только за последнее время в результате подобных рейдов выявлено 6 нетрезвых автолюбителей.

При этом, 2 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Один автомобилист сел за руль пьяным, не имея права управления автотранспортом и не обучаясь до этого в автошколе.

Ещё один пьяный водитель решил покататься на чужой машине, угнав её у одного из своих собутыльников, с которым они вместе распивали спиртные напитки.

Четыре автомобиля нарушителей помещены на стоянку временного задержания.

ГИБДД Приморья продолжит выявлять злостных нарушителей ПДД.