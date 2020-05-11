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ГИБДД проводит внезапный рейд в Приморье

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Автолюбителям стоить быть аккуратнее

Сотрудники Госавтоинспекции города Артёма Приморского края усилили меры контроля за автомобилистами, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Управление МВД региона.

Стражи порядка ищут водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Согласно официальной информации, только за последнее время в результате подобных рейдов выявлено 6 нетрезвых автолюбителей.

При этом, 2 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Один автомобилист сел за руль пьяным, не имея права управления автотранспортом и не обучаясь до этого в автошколе.

Ещё один пьяный водитель решил покататься на чужой машине, угнав её у одного из своих собутыльников, с которым они вместе распивали спиртные напитки.

Четыре автомобиля нарушителей помещены на стоянку временного задержания.

ГИБДД Приморья продолжит выявлять злостных нарушителей ПДД.

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