ГИБДД проводят рейд – в опасности такие водители

Задача рейда, который пройдет по всей России, – выявление сразу нескольких популярных нарушений ПДД, сообщает DEITA.RU.



В России ГИБДД начало масштабный рейд под кодовым названием «Стоп». Как сообщает канал «Авто Ликбез», инспекторы будут ловить нарушителей сразу нескольких пунктов ПДД.

Основная задача – следить за остановкой авто перед стоп-линиями. Так что много инспекторов будет находиться на перекрестках.

Еще одна задача – ловить пьяных. Для этого экипажи будут патрулировать спальные районы и объездные дороги в крупных городах. Именно там предпочитают ездить самые хитрые водители – пьяные.

Далее в списке ГИБДД проверка тонировки. В планах массово проверять уровень светопропускаемости окон.

Елена Миронова