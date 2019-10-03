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ГИБДД проводят рейд – в опасности такие водители
3 Октябрь 2019, 01:15
Задача рейда, который пройдет по всей России, – выявление
сразу нескольких популярных нарушений ПДД, сообщает DEITA.RU.
В России ГИБДД начало масштабный рейд под кодовым названием «Стоп». Как сообщает канал «Авто Ликбез», инспекторы будут ловить нарушителей сразу нескольких пунктов ПДД.
Основная задача – следить за остановкой авто перед стоп-линиями. Так что много инспекторов будет находиться на перекрестках.
Еще одна задача – ловить пьяных. Для этого экипажи будут патрулировать спальные районы и объездные дороги в крупных городах. Именно там предпочитают ездить самые хитрые водители – пьяные.
Далее в списке ГИБДД проверка тонировки. В планах массово проверять уровень светопропускаемости окон.
Елена Миронова