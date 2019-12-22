Новости
Донбасс готовит обмен пленными
23 Декабрь 2019, 01:21
«Работает ОМОН»: главного Деда Мороза охраняют надежно
23 Декабрь 2019, 00:34
Путин откроет Крымский мост уже завтра
22 Декабрь 2019, 23:24
Парк отдыха с настоящим маяком открылся на Дальнем Востоке
22 Декабрь 2019, 22:13
Президент решил отказаться от пенсии
22 Декабрь 2019, 21:28
Следком рассказал о перестрелке в центре города
22 Декабрь 2019, 20:01
Воду отключат в домах Владивостока: адреса
22 Декабрь 2019, 19:44
Популярную соцсеть заподозрили в разведке
22 Декабрь 2019, 19:18
ГИБДД раскрыла подробности лобового ДТП
Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП в Хасанском районе, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.
Как рассказали приморские госавтоинспекторы, водитель автомашины Тойота Карина, двигаясь со стороны поселка Барабаш в направлении села Филипповка, не справился с управлением и совершил столкновение с Тойота Рактис.
В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, а также несовершеннолетняя пассажирка Тойоты Рактис. Пострадавшие госпитализированы.
Как подчеркнули в УМВД России по Приморскому краю, сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
Дмитрий Санников