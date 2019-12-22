ГИБДД раскрыла подробности лобового ДТП

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП в Хасанском районе, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские госавтоинспекторы, водитель автомашины Тойота Карина, двигаясь со стороны поселка Барабаш в направлении села Филипповка, не справился с управлением и совершил столкновение с Тойота Рактис.

В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, а также несовершеннолетняя пассажирка Тойоты Рактис. Пострадавшие госпитализированы.

Как подчеркнули в УМВД России по Приморскому краю, сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Дмитрий Санников