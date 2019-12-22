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6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД раскрыла подробности лобового ДТП

дтп

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП в Хасанском районе, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские госавтоинспекторы, водитель  автомашины Тойота  Карина, двигаясь со стороны  поселка Барабаш в направлении села Филипповка, не справился с управлением  и совершил столкновение с Тойота Рактис.

В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, а также  несовершеннолетняя пассажирка Тойоты Рактис.  Пострадавшие госпитализированы.

Как подчеркнули в УМВД России по Приморскому краю, сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии  с  российским законодательством.

Дмитрий Санников

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