Стало известно, как нужно вести себя с сотрудниками ГАИ, чтобы не нажить проблем, сообщает DEITA.RU.

Автомобильный портал Autonews поговорил с несколькими инспекторами ГИБДД о том, каким образом они строят своё общение с водителями. На условиях полной анонимности они рассказали изданию о нескольких хитростях и секретах, которые существуют в общении инспекторов и автолюбителей.

Собеседники издания заверили, что если следовать этим простым рекомендациям, то любой водитель обезопасит себя от длинных разговоров с представителями ГАИ.

Главной рекомендацией стало вежливое общение. При этом инспекторы рекомендуют говорить кратко и по дело. Если начать болтать без умолку, то это вызовет подозрение.

После визуальной проверки автомобиля инспекторы смотрят на поведение человека и анализируют его ответы на вопросы. Говорить нужно уверенно, не задумываясь, поскольку если человек врёт, то будет подбирать слова.



Другой очень важный совет — не шутить о наркотиках, алкоголе и перевозке запрещённых вещей в багажнике. Полицейские с плохим чувством юмора могут начать проверять такие заявления.



При разговоре с гаишником не выходите из машины. Нужно остановиться там, где он указал, и общаться с ним через опущенное стекло. Однако также не стоит это делать через маленькую щель, ведь это наведёт на мысль, что вы не трезвый.

И последний совет — не снимать сотрудников на видео. Инспекторы, что иногда автомобилисты пытаются вывести их на конфликт, чтобы потом заснять это. Однако сейчас напугать съёмкой кого-либо трудно.

Дмитрий Шевченко