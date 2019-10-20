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авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

ГИБДД рассказала, как выбрать автошколу

Дром, автодром, автошкола

В Госавтоинспекции России дали советы по выбору правильной автошколы для успешной сдачи на права. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, инспекторы ГИБДД настоятельно рекомендуют начинать поиски учебного заведения с сайта Госавтоинспекции. В перечень автошкол попадают только проверенные учреждения, имеющие действующие аккредитации для обучения будущих водителей. Если ссылка на ту или иную школу не работает – лучше продолжить поиски.

«Нередки случаи, когда нечистые на руку руководители автошкол представляют в ГАИ временную ссылку на «красивый» сайт, который после прохождения проверки удаляется. Через некоторое время после этого в интернете появляется новый сайт с совершенно другой информацией, но автошкола, формально, остается в списке рекомендованных ГИБДД», - пояснили в ведомстве.

Также в ГУ ОБДД МВД предупредили, что россиянам не стоит «вестись» на подозрительно низкую стоимость обучения. Если у конкурентов цена за курс варьируется от двадцати пяти тысяч рублей до тридцати, а выбранное заведение обещает права «под ключ» за пятнадцать – значит кандидата в водителя ждут непредвиденные траты во время обучения или даже экзаменов.

В качестве «лакмусовой бумажки» добросовестности автошколы полицейские предлагают использовать не только реальные отзывы учеников о сдаче экзаменов с первой попытки, но и официальную статистику регионального МВД, который ежегодно информирует граждан о том, в какой школе наивысший процент сдачи «на права».

«Важно помнить, что со всеми возникающими жалобами в процессе обучения в автошколах россияне могут обращаться в региональные ведомства образования и прокуратуру», - напомнили в ГАИ.

Екатерина Цой 

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