ГИБДД рассказала, кому аннулируют водительские права

Новый проект Минздрава и ГИБДД прокомментировал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «РГ», главный российский госавтоинспектор Михаил Черников заявил, что ГИБДД нуждается в точных диагнозах водителей. Глава ГИБДД отметил, что совместным проектом с Минздравом предусмотрена передача госавтоинспекторам информации о том, есть ли у водителя медицинские ограничения или противопоказания.

Перечень такой давно есть, и утвержден он правительственным постановлением. Предполагается, что как только от медиков поступит соответствующая информация, то водительское удостоверение больному человеку либо не будет выдаваться вовсе, либо будет аннулировано, если оно было выдано ранее.

По информации ГИБДД, за три последних года было выявлено более 77 тысяч случаев медицинских ограничений или противопоказаний для вождения. Из них более 36 тысяч водительских удостоверений было аннулировано по решению суда. В остальных случаях принимались решения по лишению права на вождение по отдельным категориям.

Новым совместным проектом Минздрава и ГИБДД предполагается, что сведения о медицинских противопоказаниях для водителей будут отправляться в специальную электронную базу прямо из больниц. В течение месяца водителя направят на внеочередную медкомиссию. Если противопоказание подтвердится, или даже если водитель медкомиссию не пройдет, его водительские права будут аннулированы. Российские больницы обещают подключить к единой электронной базе к 2022 году. Соответственно, и срок запуска нового проекта намечен на 1 июля 2022 года.

Дмитрий Санников