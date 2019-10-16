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За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

ГИБДД рассказала неприятную правду о столичных водителях

гибдд

Госавтоинспекция рассказала, что самые «неуступчивые» водители ездят по Владивостоку, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Примосркому краю. 

В ГИБДД заявили, что одним из самых популярных нарушений ПДД является несоблюдение очередности проезда, в результате чего происходят ДТП. Особенно актуален этот вопрос в межсезонье, когда дорога таит в себе неизвестность.

Так, согласно статистическим данным наибольшее количество аварий из-за несоблюдения очередности произошло во Владивостоке более 700 происшествий. Вторым городом по количеству является Уссурийск – 535 ДТП, на третьем месте Находка. Всего с начала года произошло более двух тысяч аварий по причине несоблюдения очередности, девять человек погибло. Почти 500 жителям Приморья потребовалась медицинская помощь, а на место аварий прибывали сотрудники скорой помощи.

Напомним, что на перекрестке с равнозначными дорогами водители уступают тем, кто приближается справа, на неравнозначных – уступают тому, кто едет по главной. Несоблюдение очередности ведет к ДТП и пробкам на дорогах Владивостока. 

Так, накануне крупная пробка образовалась в районе Баляева, где столкнулся большегруз и малолитражка. По словам очевидцев, фура врезалась в автомобиль во время совершения маневра. В результате полосы движения в сторону центра оказались заблокированными. Водителям предлагали выбрать другие пути проезда. 

Также пробки образуются в случае поломки светофоров, подобное произошло накануне в районе 2-й Речке. Умные светофоры, установленные городскими властями и японскими инвесторами, перестали работать, что послужило образованием серьезной пробки, которая начиналась еще в районе Чуркина. 

Иван Юрьев

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