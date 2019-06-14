Родители обязаны следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра, в том числе в машине. В противном случае они понесут ответственность, сообщает DEITA.RU.

Когда отец или мать оставляют своего ребёнка одного в машине, это подвергает его огромному риску по сразу нескольким причинам.

Во-первых, машина - это не капитальное строение и даже не квартира. Она спасает и защищает от погодных условий лишь отчасти. Поэтому в сильную жару или, наоборот, в зимний холод, ребёнок может очень сильно повредить своё здоровье, если он перегреется или наоборот замёрзнет.

В зависимости от возраста ребёнка и условий, в которых вы его оставили, он не всегда сможет открыть дверь или окно для запуска свежего воздуха, равно как и включить печку для обогрева.

В случае если ребёнок всё-таки решит или сможет выйти, никто не знает, что может его поджидать вне машины. Это может быть как оживлённая трасса, где он рискует попасть под колёса в огромном потоке авто, либо наоборот глухомань, где он может заблудиться или быть похищен случайными незнакомцами.

ГИБДД приводит в пример случай, произошедший в Казани 11 июня, когда родители заперли в закрытой машине девочку на 40 минут, в результате чего врачи диагностировали у неё перегрев. Ребёнка пришлось доставлять в местную больницу.

Следите за своими детьми и не оставляйте их без присмотра.

Дмитрий Шевченко