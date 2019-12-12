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ГИБДД рассказала, сколько аварий произошло за сутки снегопада

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Краевая ГИБДД отмечает, что последствия снегопада от сих пор заметны в Приморье – машины продолжают биться на гололедице, сообщает DEITA.RU.

Так, только за минувшие сутки непогоды в крае произошло 123 аварий. В них повреждения получили 266 машин. Кроме того, зафиксировано 17 пострадавших.

Особенно заметным стало массовое ДТП на Низководном мосту. В нем приняли участие 48 автомобилей – началась авария с раннего утра – позже в «кучу» стали попадать новые авто.

В ведомстве отметили, что снегопад в принципе спровоцировал огромное количество ДТП. Так, в этом году их число выросло на 123% по сравнению с 11 декабря предыдущего.

В целом, непогода практически каждый раз становится причиной повышений уровня аварийности. Плохая видимость из-за метели, длинный тормозной путь из-за гололедицы и снежные заносы становятся причиной аварий и жестких пробок.

 

Александра Маслова

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