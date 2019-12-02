ГИБДД рассказала, сколько приморцев погибло в пьяных ДТП

За 2019 год в Приморье зафиксировали 714 ДТП с пьяными водителями, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в краевом ведомстве, в результате «пьяных» аварий за год погибло 75 человек, а почти 500 получили различные травмы.

«Каждое 13е ДТП в крае спровоцировано пьяным водителем – это 3% от общего числа происшествий в целом. Особенно опасно вечернее время – с 20 до 21 по выходным», - добавили в ГИБДД.

Отмечается также, что самыми «аварийными» неизменно остаются Владивосток и Уссурийск.

Кроме того, с начала года полиция отстранила от управления транспортом около 10 тысяч приморцев, задержанных в нетрезвом виде. Половина из них была с доказанными фактами опьянения, чуть меньше просто отказались от прохождения освидетельствования.

«Проверяют обычно тех водителей, из салона авто которых доносится характерный запах, либо если те ведут себя слишком агрессивно или, напротив, апатично, либо имеют трудности с речью», - рассказали в ведомстве.

Полиция предупреждает, что за нетрезвую езду грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. При повторном нарушении водителя ждет штраф до 300 тысяч и до двух лет тюрьмы.





Александра Маслова