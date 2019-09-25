Новости
«Вот тебе и «Прогресс»: крупное предприятие сокращают после ВЭФ
25 Сентябрь 2019, 16:00
У рядовых инспекторов ГИБДД нашли миллионы на счетах
25 Сентябрь 2019, 15:48
Покинуть место ДТП можно в одном случае
25 Сентябрь 2019, 15:45
В Приморье реализуется программа «100 дворов»
25 Сентябрь 2019, 15:33
Россиянам могут запретить уезжать и работать в США
25 Сентябрь 2019, 15:30
Медведев акционирует «Почту России» и лишит финансирования
25 Сентябрь 2019, 15:15
На дальневосточную задачу Путина Минфин взял деньги у Сахалина
25 Сентябрь 2019, 15:10
Губернатор отменил платные услуги в сахалинском онкодиспансере
25 Сентябрь 2019, 15:02
ГИБДД рассказали, когда надо проходить техосмотр
25 Сентябрь 2019, 14:22
Многие водители неправильно понимали правила, сообщает DEITA.RU.
Надо ли проходить техосмотр практически новой машины, на которой владелец ездит всего два года? Многие опытные водители скажут, что нет и будут неправы.
Как пишет журнал «За рулем», если авто выпущено с завода, например, в 2016 году, но куплено в 2017-м, то проходит ТО все равно придется в 2019-м - через 2 года после покупки, а не через три - ведь вашему авто уже 3 года.
Такой ответ на вопрос дал начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Елена Миронова