ГИБДД рассказали, когда надо проходить техосмотр

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Техосмотр

Многие водители неправильно понимали правила, сообщает DEITA.RU.

Надо ли проходить техосмотр практически новой машины, на которой владелец ездит всего два года? Многие опытные водители скажут, что нет и будут неправы.

Как пишет журнал «За рулем», если авто выпущено с завода, например, в 2016 году, но куплено в 2017-м, то проходит ТО все равно придется в 2019-м - через 2 года после покупки, а не через три - ведь вашему авто уже 3 года.

Такой ответ на вопрос дал начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Елена Миронова

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