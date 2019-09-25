ГИБДД рассказали, когда надо проходить техосмотр

Многие водители неправильно понимали правила, сообщает DEITA.RU.



Надо ли проходить техосмотр практически новой машины, на которой владелец ездит всего два года? Многие опытные водители скажут, что нет и будут неправы.

Как пишет журнал «За рулем», если авто выпущено с завода, например, в 2016 году, но куплено в 2017-м, то проходит ТО все равно придется в 2019-м - через 2 года после покупки, а не через три - ведь вашему авто уже 3 года.

Такой ответ на вопрос дал начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Елена Миронова