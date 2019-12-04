ГИБДД разрешила родителям размещать спецзнаки на авто

Федеральная Госавтоинспекция одобрила идею официального появления знака «дети» на машинах, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает РИА «Новости», скандально известный депутат Виталий Милонов предложил такую инициативу начальнику ГИБДД Михаилу Черникову.

Ранее депутат выступал с аналогичным предложением в адрес руководителя МВД Владимира Колокольцева.

Предложение депутата заключается в том, чтобы сделать законным установку спецзнаков на машине с детьми или беременными девушками.

«Очень тревожно, когда жертвами ДТП становятся молодые матери или беременные», - обозначил в своем письме автор инициативы.

В свою очередь, глава ГИБДД отметил, что считает возможным размещать подобные знаки на добровольной основе – по инициативе самой беременной женщины или родителей ребенка.

Сегодня у многих автомобилистов с детьми уже стоят неофициальные знаки о том, что в салоне авто находится ребенок – однако, это делается на основе энтузиазма и не закреплено законодательно.

Александра Маслова