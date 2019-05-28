Сотрудники ГИБДД ответили недовольству автомобилистов, которые выразили недовольство по поводу дорожных камерах, сообщает DEITA.RU.

В последнее время автолюбители стали активно сетовать на камеры фотофиксации, которые размещаются на большом расстоянии от дороги. Автолюбители считают, что это делается для того, чтобы они не замечали средство фотофиксации, а из-за расстояния спецсредства неточно измеряют скорость автомобиля. В результате они заключили, что им приходят штрафы за нарушения, которых не было.

Госавтоинспекция не осталась в стороне и ответила водителям, что расстояние не влияет на измерение скорости. Однако если спецсредство находится в более трех метрах, то это скажется на качестве съемки. На расстоянии в три метра можно четко сфотографировать машину и номер.

Иван Юрьев