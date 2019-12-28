ГИБДД разводит водителей: люди боятся потерять права

Проблемы на дороге могут возникнуть не только у тех, кто употреблял алкоголь и наркотики, сообщает DEITA.RU.



Российские водители делятся в соцсетях историями разводов от инспекторов ГИБДД. Немногие знают, что лишить водительского удостоверения могут даже за употребление сертифицированных лекарственных средств – на то гаишники и рассчитывают.

Согласно пункту 2.7 ПДД лишить прав действительно могут, если медики найдут в крови следы от ряда препаратов, которые затормаживают реакцию. Среди них такие популярные лекарства, как Корвалол, Валокардин, Андипал, Кларитин, Нурофен.

Однако давать гаишнику взятку только за то, что он заподозрил вас у употреблении «запрещенных» лекарств, не стоит. Ведь решение будет зависеть от медиков и суда.

Елена Миронова