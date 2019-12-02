ГИБДД решила бороться со смертностью новыми машинами ДПС

Начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников поделился с прессой соображениями о том, как улучшить безопасность на дорогах, в том числе снизить смертность в результате ДТП. Одной из мер, которую генерал-лейтенант полиции озвучил, стала закупка почти 5 тысяч новеньких автомобилей — в рамках переоснащения автопарка ДПС, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Госавтоинспекции.

Глава ГИБДД России рассказал, как ведомство намерено бороться со смертностью на дорогах. Так, Михаил Черников отметил, что уже в текущем, 2019 году, выполнен ряд условий в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В их числе он назвал ужесточение правил и требований к дорожной разметке, новые карательные меры по отношению к нарушителям и …новые автомобили для сотрудников ДПС. И здесь чиновник не делает никакой тайны: обновление автопарка ГИБДД, по мнению ее руководителя, поможет «в осуществлении надзора за состоянием дорог и инфраструктуры» и внесет свой вклад в снижение смертности на дорогах.

В планах надзорного органа приобрести 4,8 тысячи транспортных средств. Столько же власти потратят и на закупку дополнительных измерительных приборов. И если последние – неплохо согласуются с инициативой «покарать нарушителей», то обновление автопарка ДПС в представлении авторов инициативы «позволит автоинспекторам работать в разных дорожных условиях…повлиять на основные эксплуатационные качества автодорог и транспортных средств».

В настоящее время региональные подразделения Госавтоинспекции страны поступили уже 3000 новеньких автомобиля: из них 2, 8 тысячи легковых, и 200 патрульных внедорожников, заявил Михаил Черников. Россиян такое заявление возмутило до глубины души.

«Люди гибнут сотнями на дорогах, а они новые машины закупают, себе любимым», - пишут пользователи соцсетей.

Отметим, что ежедневно на дорогах страны случаются сотни аварий. Только вчера, 1 декабря, их количество достигло 322-х, из которых 412 человек вышли ранеными, а 42 погибли. Свои 25% в печальную статистику внесло ДТП, всколыхнувшее всю страну - падение с моста пассажирского автобуса в Забайкалье. По предварительным данным, у машины лопнуло колесо. Как новые машины ДПС могли бы предотвратить эту трагедию, неясно.

Евгений Черёмухин