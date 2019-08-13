Вправе ли приставы отбирать у должников машины и организовывать облавы на дорогах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

Совместными усилиями ГИБДД и приставов был устроен пикет на трассе М4 «Дон» в районе Горячего Ключа, где водителей проверяли на наличие задолженностей и описывали имущество. В результате были найдены пятьдесят должников, из которых тридцать четыре лишились автомобилей. Девятнадцать авто отправлены на хранение.

Такие рейды ФССП на трассах – не редкость. Обычно приставы находят таким образом задолжавших, особенно тех, кто не платит налоги, кредиты, алименты или штрафы. Как у должностных лиц, у них есть право и на проведение розыскных мероприятий, и на изъятие имущества за долги.

Их действия законны, и ГИБДД обязаны помогать в подобных ситуациях. Но есть нюансы: они не имеют права конфисковать авто без решения суда и без исполнительного листа на руках, подтверждающего это решение. А вот запчасти и оборудование из автомобиля забрать они вправе.

Также нельзя забирать авто, если это нарушит права водителя, остающегося без транспорта, или его пассажиров. Забрать машину у инвалида или у того, для кого авто – единственный источник заработка – тоже нельзя.

Анастасия Туркова