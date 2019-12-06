ГИБДД: сдать на права станет гораздо сложнее

ГИБДД хочет выйти на нулевые показатели смертности на автодорогах к 2030 году. Для этого ведомство предлагает ужесточить подготовку водителей, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», сейчас на завершающей стадии находится проект, который кардинально изменит систему обучения и сдачи итогового экзамена на права.

Для начала, ученики смогут ездить по магистралям. Это нужно для того, чтобы будущий водитель с самого начала учился ездить в тех условиях, в которых окажется после сдачи экзамена.

«Площадка» же исчезнет из экзамена. Но не из автошкол. Их будут использовать для отработок и прохождения внутренних экзаменов автошкол.

Кроме того, изменятся и маршруты движения – они станут более непредсказуемыми – для того, чтобы водитель мог показать, что ориентируется даже на малознакомых дорогах и сложных способах проезда по городу.

Станет больше и количество вопросов в теоретической части – уже сейчас их 800. При этом упор тем перейдет с ПДД на безопасность управления техникой.

Александра Маслова